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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:58
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (23), düzenlenen operasyonla Gazipaşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

        B.K, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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