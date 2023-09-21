Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 15 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (23), düzenlenen operasyonla Gazipaşa Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.
B.K, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.