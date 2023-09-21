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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kemalpaşa Mahallesi Keklik Sokak'ta mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:26
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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kemalpaşa Mahallesi Keklik Sokak'ta mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Bafra'yı her zaman bir adım ileriye taşımak için hemşehrileriyle bir arada olmayı, fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.

        Altyapıdan üstyapıya kadar ilçeyi değiştirecek ve yenileyeceklerini belirten Kılıç, sorunların üstüne örterek değil, çözümler üreterek yürüyeceklerini anlattı.

        Kılıç, ilçe esnafıyla da bir araya gelerek, gerçekleştirilen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

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