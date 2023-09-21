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        Çarşamba'da olimpik yüzme havuzunda sona yaklaşıldı

        Çarşamba Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:44
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        Çarşamba'da olimpik yüzme havuzunda sona yaklaşıldı
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        Çarşamba Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

        Çarşamba Belediyesi tarafından 6 bin 270 metrekare alanda yaptırılan yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunun yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Tesiste çocuk havuzu ve seyirci tribünleri de yer alacak.

        Çalışmaları inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporculara en güzel şartlarda antrenman yapabilecekleri tesisleri kazandırdıklarını belirtti.

        Hayata geçirilen yüzme havuzu ile ilçede yüzmeyi öğrenmeyen kalmayacağına inandığını vurgulayan Doğan, "Burada çocuklarımızın yüzmeyi öğrenebilecekleri küçük bir havuz var. Bir de yüzmeyi öğrendikten sonra girilebilecek şekilde yarı olimpik standartlarda yüzme havuzu inşa ediyoruz. 2024 yılı başı itibarıyla inşallah tesisimiz açılışa hazır hale gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

        Doğan, tesisin 40 milyon liranın üzerinde maliyeti bulunduğuna işaret ederek, "Yaptığımız reklam sözleşmesi gereğince maliyeti Spor Toto tarafından karşılanıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İlçemiz için önemli bir eser ortaya çıkmakta. Havuz, buhar odasından saunasına kadar başka fonksiyonlara da inşallah hizmet verecek." açıklamasında bulundu.

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