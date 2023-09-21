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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Samsun'da

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:16
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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Samsun'da
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Yıldırım, İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, aileleri çocuklarıyla ülkü ocaklarına davet ederek, yapılan faaliyetleri yakından görebileceklerini belirtti.

        Ülkü Ocaklarında öğrencilerin derslerine yardımcı olan ekiplerinin olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları aktardı:

        "Eğitim, kültür, spor her alanda gençlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun Ülkü Ocaklarımız da bu anlamda zaten başarılı bir şekilde faaliyetlerini devam ettiriyor. Ailelerimiz güvenle çocuklarını ülkü ocaklarına gönderiyorlar. Ülkü ocaklarına emanet ediyorlar. O yüzden her ailemizi ocağımıza davet ediyoruz. Çocuklarıyla beraber ocağa gelebilirler. Buradaki faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı yakından görebilirler. Zaten ocaklarımızda öğrencilerimizin okul derslerine yardımcı olacak birçok çalışmamız var. Matematik, edebiyat, fen bilgisi, geometri bütün derslerimizi buradaki arkadaşlarımız öğrencilerimize destek olmak için sağlıyorlar."

        Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak uzaktan eğitim merkezi açtıklarını birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrencilerin Milli Eğitim müfredatına uygun şekilde ders çalışabileceklerini ifade eden Yıldırım, "Öğrencilerimiz yoldayken, otobüsteyken evindeyken, tatildeyken her yerden derslere ulaşarak derslerine katkı sağlayabilirler. Ülkü Ocakları, dünyanın en büyük teşkilatı olarak gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onların ailesine, devletine, milletine faydalı birer genç olarak yetişmesini sağlamak için Türkiye genelinde faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

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