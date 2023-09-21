Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan A.H, C.H. ile M.M'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan A.H. ile C.H. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

KOM ekipleri, dün Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.H, C.H. ile M.M'yi gözaltına almış, adreslerde yapılan aramalarda 18 borçlu kişiye ait olduğu belirlenen 517 bin 50 liralık senet ve doküman ile dijital malzeme ele geçirilmişti.