Alaçam'da Ahilik Haftası kutlandı

Alaçam'da Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen etkinlikte okul müdür başyardımcısı Eyüp Güler, açılış konuşmasını yaptı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaş ise ahiliğin kardeşlikten gelen, ticarette usta çırak ilişkisini esas alan, tasavvufi bir yönü bulunan, esnafın ahlaklısını tarif eden bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Ahilik, esnafın sabah duayla işe başlayıp akşam şükürle iş yerini kapatmasını gerektiriyor. Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı İlyas Acar da ahilik ilkelerini esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vatandaşa hizmet sunan her kurumun rehber edinmesi gerektiğini dile getirdi.

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu da yaklaşık 800 yıl önce Kırşehir, Kayseri, Konya bölgelerinde başlayıp Anadolu'nun her yerine yayılan ahiliğin en kısa ifadeyle ticaretin güzel ahlakla buluşması olduğunu vurgulayarak, esnaf, tüccar, sanayici ve devlet yöneticileri olarak bu zenginliği çağın şartlarında korumakla görevli olduklarını söyledi.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz da ahiliğin değerleri kuşanmak ve bir kardeşlik köprüsü olduğunu belirterek, "Güzel ahlakın olduğu yerde kardeşlik, eşitlik, özgürlük, sevgi, hak ve adalet vardır. Ahilik bayramının ülke geneline yayılması ve 'Ahilik Haftası' adı altında kutlanması amacıyla 1988'de hazırlanan yönetmenlik esas alınarak bu anlamlı günün 36'ncısını kutlamaktayız. İlçemizde 850 esnaf ve sanatkar bulunmakta olup, bunlardan 300'e yakın esnafımızın yanında çalışan kalfa ve çıraklarla 600 kişilik sanatkar grubu faaliyet göstermektedir." ifadesini kullandı.

Plaket töreni ve katılımcılara ahilik pilavı dağıtılmasının ardından sona eren programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.