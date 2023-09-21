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        Samsun'daki müzeleri ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti

        Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan müzeleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:25
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        Samsun'daki müzeleri ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan müzeleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti.

        Kentte, Bandırma Gemi Müzesi, Amazon Köyü, Samsun Kent Müzesi, Panorama Samsun, Havza Atatürk Evi, Bafra Tütün Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu müzeleri Ocak-Ağustos 2023 döneminde 412 bin 942 kişi gezdi.

        Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi söz konusu dönemde 276 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan müzede, Atatürk'ün beylik tabancası, Atatürk'ün yazdığı 14 kitap, Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı yer alırken kamara bölümünde ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor.

        15 bin 931 kişinin ziyaret ettiği Bafra Tütün Müzesi ise Türkiye'nin ilk tütün müzesi olma özelliği taşıyor. Müzede sergilenen tütünler, balmumu heykeller, tütün işleme makineleri ve tütün bahçesi dikkati çekiyor. 62 bin 376 kişi tarafından ziyaret edilen Amazon Köyü, Amazon kadınlarının günlük yaşamlarından kesitleri yansıtıyor. 28 Amazon kadını heykeli ile kullandıkları eşyaların yer aldığı müze yoğun ilgi görüyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında kurulan Samsun Kent Müzesi'nde sergilenen eserlerle ziyaretçilere kentin tarihi, coğrafyası, kültürü, sosyal yaşamı, ekonomisi, turizmi, sanat tarihi, mimarisi, yemek kültürü gibi konularda bilgiler veriliyor. Kentin kronolojik tarihinden kesitlerin yer aldığı müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor. İki bölümden oluşan müze kente gelenlerin ilk ziyaret ettiği noktaların başında geliyor. Müzeyi Ocak-Ağustos 2023 döneminde 23 bin 431 kişi ziyaret etti.

        Türkiye'nin en büyük yağlı boya tablosu ve 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan Dijital Gösteri Merkezi'ne sahip Samsun Panorama da ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor. Aynı dönemde müzeyi 18 bin 314 kişi ziyaret etti.

        Kurtuluş için ilk adımın atıldığı yılları yaşamak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği Havza'daki Atatürk Evi yoğun ziyaretçi ağırlamayı bu yıl da sürdürdü. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bütün hatıralarının yaşatıldığı müzeyi söz konusu dönemdi 16 bin 890 kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un doğal güzellikleri, kültürü ve tarihiyle Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu belirterek "Samsun Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm lokasyonlarından birisi konumunda. Kentimizdeki müzelerimize gelen ziyaretçi sayıları her geçen yıl artıyor. Kentimize gelen tüm vatandaşlarımızı çok önemli tarihi değerlere ve içeriklere sahip müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde turizmin gelişmesi adına yapılan her çalışmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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