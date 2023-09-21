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        Bafra'da hatalı park denetimi yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, park ihlali yapan araç ve sürücülerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:32
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        Bafra'da hatalı park denetimi yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, park ihlali yapan araç ve sürücülerini denetledi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, yaya yollarına, engellilerin araçları için ayrılmış alana, yolcu taşıtlarının duraklarının bulunduğu yere, park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, trafik işaretleriyle yasaklanmış yerlere ve ikinci sıraya park eden araçlar tespit edildi.

        Uygulamada 206 araç sürücüsüne 105 bin 770 lira para cezası kesildi.

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