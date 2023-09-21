Bafra'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muayenesiz trafiğe çıkmak, zorunlu trafik sigortası yaptırmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, hız sınırı aşımı, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, park ve trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamaktan dolayı hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda 36 araç sürücüsüne 76 bin 227 lira para cezası kesildi.