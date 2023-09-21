Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Fatih Çoban atandı

        Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Fatih Çoban getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Fatih Çoban atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Fatih Çoban getirildi.

        Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Çoban, Van Başkale Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ambulans servisi sorumlu hekimliği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi hekimliği, Ankara Çubuk aile hekimliği ve Siirt Baykan aile hekimliği görevlerinin ardından Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına atandı.

        Çoban, Toplum Sağlığı Merkezi olarak görevli arkadaşlarıyla vatandaşların sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını dile getirerek. "İlçedeki sağlıkla ilgili tüm konularda eksiksiz denetimlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık alanında her konuda yanlarında olacağız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsteki anne ile kızı yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsteki anne ile kızı yaralandı
        Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Bafra'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Bafra'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Bafra'da hatalı park denetimi yapıldı
        Bafra'da hatalı park denetimi yapıldı
        Samsun'daki müzeleri ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti
        Samsun'daki müzeleri ocak-ağustos döneminde 412 bin 942 kişi ziyaret etti
        Alaçam'da Ahilik Haftası kutlandı
        Alaçam'da Ahilik Haftası kutlandı