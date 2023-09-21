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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsteki anne ile kızı yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:05
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsteki anne ile kızı yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fikret K. (57) yönetimindeki 57 FA 934 plakalı minibüs, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Hayati E'nin (65) kullandığı 55 JM 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan Fatma (57) ve kızı Edanur K. (24), yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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