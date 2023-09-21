Her gün el salladığı Samsunspor otobüsü yanında duran çocuk sevinç yaşadı Samsun'da her gün oyun oynadığı parkın önünden geçen Yılport Samsunspor otobüsüne el sallayan 8 yaşındaki Çınar Özkan, takım otobüsü yanında durunca mutlu oldu.

Samsun'da her gün oyun oynadığı parkın önünden geçen Yılport Samsunspor otobüsüne el sallayan 8 yaşındaki Çınar Özkan, takım otobüsü yanında durunca mutlu oldu.

Yılport Samsunspor'un maçlarını küçük yaşlardan bu yana babası Hasan Özkan ile takip eden Çınar Özkan, her gün oyun oynadığı parkın önünden geçen Samsunspor'un 19 yaş altı takımı otobüsünü el sallayarak durdurmaya çalıştı.

Sürekli el salladığını gören altyapı antrenörleri ve futbolcular, otobüsü Küçük Çınar'ın oyun oynadığı parkın yanında durdurdu. Çınar ile fotoğraf çektiren genç oyuncular, ona futbol topu hediye etti.

Küçük Çınar'ın sevincinin sosyal medyada ilgi görmesi üzerine Yılport Samsunspor Kulübü, çocuğu tesislere davet etti.

Burada hayranı olduğu Jakub Szumski ile görüşen ve ondan forma alan Çınar, diğer futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çınar Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun oynadığı parkın önünden Yılport Samsunspor'un otobüsünün geçtiğini, sürekli otobüsü durdurmak için el salladığını söyledi.

Otobüsün sonunda yanında durduğunu anlatan Özkan, "Bana futbol topu hediye ettiler, çok mutlu oldum. Hayalim kaleci olmak. Babam beni 3 yaşından beri Samsunspor maçlarına götürüyor." dedi.

Baba Hasan Özkan ise oğlunun otobüsün durmasının ardından çok mutlu olduğunu dile getirdi.