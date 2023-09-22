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        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:08
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        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Ordu istikametine seyir halinde olan Hasret A’nın kullandığı 35 CUD 78 plakalı otomobil Taner T. idaresindeki 55 GL 777 plakalı minibüs ile Dörtyol mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Dilan Gül A, Fatma A, Atakan A, Necdet A, Egemen B. yaralandı.

        Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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