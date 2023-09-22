Üniversiteyi kazanan öğrenciler için "Güle Güle Üniversiteliler" programı düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversiteye gitmeye hak kazan öğrencilere yönelik "Gülü Güle Üniversiteliler" programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçeden üniversite okumaya hak kazanan 341 öğrenci için Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilere Vezirköprü'yü tanıtan müzik ve klipler izletilerek hediye verildi.

Kaymakam Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, daha önceki görev yerinde öğrenci sayısının 520 civarında olduğuna işaret ederek, "Burada üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı 341. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artacağına inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de üniversiteyi kazanan öğrencilerin Vezirköprü için büyük gurur olduğunu dile getirerek, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ise geçen yıl Vezirköprü'deki liselerden mezun olan 341 öğrenciyi yüksek öğrenim kurumlarına gönderdiklerini belirterek, "Bu büyük bir sayı, büyük bir başarı. 48 farklı ile öğrenci gönderiyoruz. Sizler gittiğiniz şehirlerde Vezirköprü'nün tanıtım elçileri olacaksınız." diye konuştu.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Aziz Demir'in duası ile son bulan programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar ile kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.