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        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülyokuş atandı

        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Sinan Gülyokuş getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:34
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        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülyokuş atandı
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        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Sinan Gülyokuş getirildi.

        Ladik İlçe Seçim Kurulu, bir süre önce gerçekleştirilen ve Nurol Albayrak'ın tek liste ile girip kazandığı MHP Ladik İlçe Kongresi'ni, delegeler arasında üyeliğini tamamlamamış kişilerin bulunduğu itirazı üzerine iptal etmişti.

        Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına Sinan Gülyokuş atandı.

        Gülyokuş, genel merkezlerinin tensipleriyle ilçe başkanlığına getirildiğini belirterek, "Bu kutsal göreve layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Görevi tebliğ alır almaz yönetim kurulumuzu toplayarak görev dağılımı yaptık." dedi.

        Yönetim kurulu ise Yunus Emre Kanoğlu, Kemal Sukas, Hüseyin İğci, Mehdi Çetiner, Selçuk Koşar, Mustafa Demirel, Recep Karamustafaoğlu, Mehmet Yetik, Zeki Akyel, Naci Süer, Lütfü Değirmenci, Emrah Kanoğlu, Cengiz Çobanbaşı ve Ayşe Kanoğlu'ndan oluştu.

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