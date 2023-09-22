Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl 9 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 1 ay, hırsızlıktan 5 yıl 5 ay, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 20 kişi yakalandı.