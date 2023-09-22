Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl 9 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 1 ay, hırsızlıktan 5 yıl 5 ay, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 20 kişi yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Yavuz: Kızılırmak Deltası´nda görülen 36 tür öncelikli koruma altı...
        Doç. Dr. Yavuz: Kızılırmak Deltası´nda görülen 36 tür öncelikli koruma altı...
        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti
        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti
        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülyokuş atandı
        MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülyokuş atandı
        Üniversiteyi kazanan öğrenciler için "Güle Güle Üniversiteliler" programı d...
        Üniversiteyi kazanan öğrenciler için "Güle Güle Üniversiteliler" programı d...
        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Her gün el salladığı Samsunspor otobüsü yanında duran çocuk sevinç yaşadı
        Her gün el salladığı Samsunspor otobüsü yanında duran çocuk sevinç yaşadı