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        Havza'da servis araç yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline trafik eğitimi

        Havza'da okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:24
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        Havza'da servis araç yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline trafik eğitimi
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        Havza'da okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Havza Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler, bulundurulması gereken evrak, Karayolları Trafik Kanunu ile öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

        İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, herkesin ortak amacının güvenli eğitim ortamı oluşturmak olduğunu belirterek, bu amaca ulaşmak için eğitim ve denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Balcı, servis sürücülerinin güzergah izin belgelerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinden almaları uyarısında bulundu.

        Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Erhan da eğitimlerle daha güvenli eğitim sezonu geçirmenin amaçlandığını dile getirerek, "Gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl içinde de devam edecek." dedi.

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