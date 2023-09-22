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        Samsun'da bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:31
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        Samsun'da bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

        Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda Zeynep Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı iki katlı binadan çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

        Belediye ekipleri, evin içi ile bahçesinde bulunan çöpleri 15 kamyonla çıkardı. Çiçek'e, ayrıca 3 kamyon geri dönüşüm eşyası için de tutanakla 5 bin 100 lira verildi.

        Evde bulunan giysilerden bir kısmı ayrılarak Çiçek'e teslim edilecek.

        Binanın ise yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle yıkılacağı belirtildi.

        Öte yandan sağlık sorunları bulunan Zeynep Çiçek'in 2019 yerel seçimlerinde DSP'den Bafra Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.

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