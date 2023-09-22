Samsun'da Aile Çalıştayı düzenlendi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Aile Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

Samsun Huzurevi toplantı salonunda yapılan çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Barosu, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel direği olduğunu vurguladı.

Ailenin yıpratılmasına karşı güçlendirmek için çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Aileyi korumak, toplumumuzun her kesiminin öncelikli görevi olmalıdır. Çalıştayda aile, eşitlik ve adalet, aile, sosyal kalkınma ve refah, aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile, çevre ve iklim, ‘aile, teknoloji ve dijitalleşme, "aile odaklı sosyal hizmetler, aile ve sağlık ile aile ve sivil toplum kuruluşları oturumlarında katılımcılar görüşlerini dile getirecek. Bu çalıştay sadece ilimizde değil, 81 ilin tamamında gerçekleştirilen çok büyük ve kapsamlı bir çalışmadır. Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiye tüm paydaşların fikrinin alındığı bu güzel çalışmaya öncülük ettikleri için şükranlarımı sunuyorum."

Çalıştayın sonunda katılımcılara belgeleri verildi.