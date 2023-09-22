Samsun'da havaya ateş eden kişiler yakalandı Samsun'un Alaçam ilçesinde araçtan havaya ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde araçtan havaya ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yeni Cami Mahallesi'nde 34 FIP 440 plakalı otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takip sonucu durdurdu.

Araçta ve içinde bulunan M.S. ve İ.S'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ile havaya ateş açılan yerde 3 boş fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.