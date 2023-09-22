Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da havaya ateş eden kişiler yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde araçtan havaya ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da havaya ateş eden kişiler yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde araçtan havaya ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yeni Cami Mahallesi'nde 34 FIP 440 plakalı otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takip sonucu durdurdu.

        Araçta ve içinde bulunan M.S. ve İ.S'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ile havaya ateş açılan yerde 3 boş fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Benzer Haberler

        Samsunspor'un Belçikalı forveti Dimata, Süper Lig'i değerlendirdi:
        Samsunspor'un Belçikalı forveti Dimata, Süper Lig'i değerlendirdi:
        Samsun'da Aile Çalıştayı düzenlendi
        Samsun'da Aile Çalıştayı düzenlendi
        Samsun'da bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
        Samsun'da bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
        Havza'da servis araç yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline trafik e...
        Havza'da servis araç yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline trafik e...
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Doç. Dr. Yavuz: Kızılırmak Deltası´nda görülen 36 tür öncelikli koruma altı...
        Doç. Dr. Yavuz: Kızılırmak Deltası´nda görülen 36 tür öncelikli koruma altı...