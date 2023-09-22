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        Salıpazarı'nda Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

        Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kapsamında mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:38
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        Salıpazarı'nda Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kapsamında mevlit okutuldu.

        Gökçeli Pazaryeri Camisi'ndeki mevlitte İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun duası sonrası cuma namazı eda edildi, ardından katılımcılara ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

        Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, yıllarca alın teri dökerek ailesinin geçimini sağlamış ve ebediyete intikal etmiş esnaf için mevlit okuttuklarını belirterek, "Başta ebediyete intikal etmiş esnaf kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

        Mevlide Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

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