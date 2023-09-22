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        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:42
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        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında oyuncular, ısınma hareketleri yaptı.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul aktarmalı olarak Antalya'ya hareket etti.

        Samsunspor'da tedavisi biten Olivier Ntcham'in kadroya dahil edildiği, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı'nın ise kadroda yer almadığı öğrenildi.

        Ligde galibiyeti bulunmayan Samsun ekibi, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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