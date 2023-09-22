Samsun'daki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Eylül'de Tekkeköy, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, pompa ve telsiz ele geçirilmişti.