Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazalarını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntüledi.

Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazalarını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntüledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.