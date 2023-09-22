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        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor

        Samsun'un Havza ilçesinde hükümet konağı inşaatı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:15
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        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde hükümet konağı inşaatı sürüyor.

        Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 2022 yılında depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkılan ve aynı yerde yeniden yapılan Havza Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Nayman, yeni hükümet konağı binasının bir yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın yeni hizmet konseptine uygun olarak inşa edilecek binamız en hızlı şekilde tamamlanacak. Mimarisi ve iç yapısı ile ilçemize yakışır ve halkımıza kaliteli hizmet sunacağımız binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize kazandırılan bu eser için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Özdemir de yeni hükümet konağı binasının ilçenin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun şekilde vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek adına yapıldığını kaydetti.

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