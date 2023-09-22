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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 350 kapsül sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 3 esrarlı sigara ile 5 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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