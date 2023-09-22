Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 350 kapsül sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 3 esrarlı sigara ile 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.