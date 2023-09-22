Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Merve Yıldız Kır'ın kullandığı 61 ABC 947 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Kürtün Köprüsü'nde Cihan Ateş idaresindeki 34 GPN 252 plakalı otomobille çapıştı.

        Kır'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor
        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor
        Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda şüpheliler serbest
        Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda şüpheliler serbest
        Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Samsun'daki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli adli kontrol şartıyla s...
        Samsun'daki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli adli kontrol şartıyla s...
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı