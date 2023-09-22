Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Merve Yıldız Kır'ın kullandığı 61 ABC 947 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Kürtün Köprüsü'nde Cihan Ateş idaresindeki 34 GPN 252 plakalı otomobille çapıştı.
Kır'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.