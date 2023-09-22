Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de yeni galericiler sitesi yapılacak

        Terme ilçesinde yeni galericiler sitesi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de yeni galericiler sitesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme ilçesinde yeni galericiler sitesi yapılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 100'ün üzerinde galeriyle Türkiye'nin minibüs alım satımında önemli paya sahip Terme'de galericiler sitesi sorunu çözüme kavuştu.

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi Meclis Üyesi ve Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz ile Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u ziyaret etti.

        Kılıç, ikinci el minibüs alım satımında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan Terme'nin vitrini olacak galericiler sitesinin arsa tahsisi için gösterdiği çaba nedeniyle Muş'a teşekkür ederek, "Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve ilçemize vizyon kazandıracak Terme Oto Galericiler Sitesi yapımı en kısa sürede başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilçemize minibüs almak için geliyor. İlçemizin bu potansiyelini daha da geliştirmek için uzun yıllardır Terme'ye galericiler sitesi kazandırmak için çaba gösteriyorduk. Girişimlerimiz en sonunda meyvesini verdi. Emeği geçen Samsun milletvekillerimiz Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu’ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor
        Havza'da hükümet konağı inşaatı devam ediyor
        Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda şüpheliler serbest
        Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda şüpheliler serbest
        Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Samsun, Tokat ve Kastamonu'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Samsun'daki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli adli kontrol şartıyla s...
        Samsun'daki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli adli kontrol şartıyla s...