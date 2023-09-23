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        Kaymakam Kayabaşı'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:23
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        Kaymakam Kayabaşı'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret
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        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

        İlçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Kayabaşı, kurum yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi alıp eğitim alan çocukların durumunu inceledi.

        Kayabaşı, ziyarette öğrenciler hakkında veli ve öğretmenlerinden bilgi alarak durumlarını değerlendirdiklerini dile getirerek, "İlçemizde yaşayan, eğitime ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğu halde ulaşılamayan engelliler hakkında çözüme yönelik gerekli girişimler yapılacak. Başarılı çalışmalar yapmalarını diliyorum." dedi.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Recep Tunç da bulundu.

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