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        Samsun Üniversitesinden İşitme Engelliler Haftası etkinliği

        Samsun Üniversitesi, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle kulak sağlığına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:27
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        Samsun Üniversitesinden İşitme Engelliler Haftası etkinliği
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        Samsun Üniversitesi, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle kulak sağlığına dikkati çekti.

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, işitme farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin de etkinliğe katıldığı belirten Özdemir, "Burada işitme maketlerimiz, işitme cihazlarımız, biyonik kulak, işitme tarama testiyle halkımıza işitme konusunda bilgi vermeye çalışıyoruz." dedi.

        Doktor Seda Nur Cihan ise her doğan bin çocuktan 2-3'ünün işitme engeli olduğuna işaret ederek, "Karadeniz Bölgesi'nde merkez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yapılan testler sonucunda işitme kaybı saptanan çocuklarda erken dönemde cihaz takılmasının faydası, çocuğun hem konuşmasının gelişimi hem de beyin fonksiyonlarının gelişimi açısından çok önemli. Erken dönemde cihaz takılan çocuklar yaşıtlarıyla uygun gelişimini tamamlayıp uygun eğitimleri alabilmekte." diye konuştu.

        Doktor Ayşe Çeçen ve asistan doktor Cansu Kuru da işitme engeli hakkına standa gelenlere bilgi verdi.

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