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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 22:59 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:59
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Muhammed Emre K. (29) yönetimindeki B - GP - 8918 yabancı plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi kavşağında plakalı belirlenemeyen bir aracın önüne çıkması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panolarına çarparak hendeğe devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri, araçtan duman çıkması üzerine yangın tüpüyle müdahale ederek otomobilin aküsünün kutup başlarını çıkardı.

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