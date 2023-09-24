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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişini yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:14
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişini yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit, şok ve yol uygulamaları yapıldı.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

        Ekipler, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 244 fişek ile 16 kesici/delici alet ele geçirdi.

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