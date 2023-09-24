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        Samsun'da 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:43
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        Samsun'da 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun ve Sinop emniyet müdürlükleri istihbarat ile narkotik suçlarla mücadele ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle takip edilen aracı ilçe girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 1 kilo 971 gram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

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