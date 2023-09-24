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        Salıpazarı'nda taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:20
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        Salıpazarı'nda taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Salıpazarı-Kırgıl Mahalle yolu Kayrak mevkisinde Hüseyin T. idaresindeki 55 T 7302 plakalı taksi ile Onur K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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