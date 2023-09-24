Samsun'da zihinsel engelli çocuklar ata binip kenti gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrenim güçlüğü yaşayan zihinsel engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan atla terapi hizmetini yaygınlaştırıyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, hafif ve orta düzeydeki down sendromlu ve otizmli öğrenciler ile kas ve iskelet hastası çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmeleri, iletişim becerileri kazanmaları ve sosyalleşmelerine katkı veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, atla terapi etkinliğini sürdürüyor.

Çocukları gruplar halinde Atlı Spor Tesisleri'nde misafir eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, etkinlik kapsamına, ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşayan özel gereksinimli öğrencileri de aldı.

İki bini atla terapi hizmetinden faydalanan engelli çocuklar olmak üzere geçen yıl toplam 65 bin kişinin ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisi, 2023 yılının ilk 9 ayında da 47 bin vatandaşı ağırladı. Bunlardan 12 bini ise atlara bindi, bin 215'i de binicilik eğitimi aldı. Tüm atlı sporların yapılabildiği Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki tam teşekküllü tesis, atla terapi etkinliğinde bu kez Vezirköprü İlçesi Akça Anakucağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 20 öğrenciyi misafir etti.

İngiliz, Arap, İran, Belçika, Amerikan, Avusturya, Hollanda ve Midilli cinsi toplam 28 atın bulunduğu Atlı Spor Tesisi'ne getirilen özel gereksinimli öğrenciler, ilk olarak atlara elleriyle şeker verip, sevdi. Atlara dokunan öğrenciler, tımarlayarak tüylerini temizledi. Ardından binicilik deneyimi yaşadı. Hayatlarında ilk defa ata binen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrenciler, daha sonra gezi çerçevesinde, kentteki turistik noktaları ziyaret etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, özel gereksinimi bulunan çocuklara yönelik atla terapi hizmetini önemsediklerini belirterek, "Çünkü atların karakteristik özellikleri ve enerjileri insanı sakinleştirerek, huzurlu hale getiriyor, öz güven kazanmalarını sağlıyor. Bu sebeple atlarla iletişim kurdurarak öğrencilerimizin rahatlayıp kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyoruz. Yaz ve sonbahar aylarında düzenlediğimiz atlarla terapi etkinliğimizi, şimdi il geneline yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.