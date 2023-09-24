Samsun Üniversitesi İşitme Engelliler Haftası'nda toplumu bilinçlendiriyor Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "İşitme Engelliler Haftası" etkinliğinde kurulan stant ile doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri işitmenin önemine karşı vatandaşları bilinçlendirdi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "İşitme Engelliler Haftası" etkinliğinde kurulan stant ile doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri işitmenin önemine karşı vatandaşları bilinçlendirdi.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kulak sağlığına dikkat çekmek amacıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirdi.

Standı ziyaret ederek kulak sağlığına ilişkin merak ettikleri konular hakkında bilgi alan vatandaşlar Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çeçen ve bölüm doktorlarından ayrıntılı bilgi aldı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir yönetiminde, bölüm doktorları ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik, işitme bilincini artırmayı hedefliyor.

Etkinlik kapsamında, işitme testleri gerçekleştirilirken, ortaya çıkan veya ileri derecede işitme kaybı yaşayan bireylere koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Doç. Dr. Özdemir, işitme bozukluğu olan bireyler için biyonik kulak ameliyatının işitme yetilerini tamamen geri kazanılabilir bir fırsat olarak değerlendirdi.

Özdemir, yeni doğan bebeğin doğumundan sonra işitme tarama testinin tabi olduğunu ve gerekli görülmesi halinde biyonik kulak ameliyatının yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bu sayede işitme sorunu yaşayan çocuklar, yaşıtları gibi normal bir yaşam sürdürebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Levent Ay, işitme kaybının farklı yaş gruplarında farklı zorluklara neden olabileceğine dikkati çekti.

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen etkinliğin, 1 Ekim'de Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde devam edeceği kaydedildi.