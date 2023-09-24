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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Samsun'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Milli Görüş teşkilatının kendi adaylarıyla yerel seçime gireceğini belirterek, "İnşallah büyük bir zaferle insanımızı kendi özüne, kendi tarihine, inancına, kültürüne taşıyacak olan çalışmaları yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:23
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Samsun'da konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Milli Görüş teşkilatının kendi adaylarıyla yerel seçime gireceğini belirterek, "İnşallah büyük bir zaferle insanımızı kendi özüne, kendi tarihine, inancına, kültürüne taşıyacak olan çalışmaları yapacağız." dedi.

        Zor, Samsun'da Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda, ekonomi, sosyal politikalar ve dış politika ile yaklaşan mahalli idareler seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Yeniden Refah Partisi olarak hedeflerinin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ederek Milli Görüş belediyeciliğini yeniden milletle buluşturmak olduğunu vurgulayan Zor, Milli Görüş belediyeciliğinin rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın bulunmadığı bir belediyecilik olduğunu ifade etti.

        Zor, "Milli Görüş belediyeciliği kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka, hukuka riayet edilerek yapıldığı belediyeciliktir. Şehirleri betona boğmayan, toprağın, ağacın, çiçeğin, çevrenin hakkını veren belediyeciliktir." dedi.

        Bundan sonraki ilk adımlarının adaylarını yerel seçimlere hazırlamak olacağını aktaran Zor, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin teveccühü ve tercihi ile inşallah bu belediyeler bizlere verilerse, bu devasa hizmetlerin yapıldığını göreceğiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in talimatıyla MYK'de aldığımız kararla 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Milli Görüş teşkilatı kendi adaylarıyla milletimizin karşına çıkacaktır. İnşallah büyük bir zaferle insanımızı kendi özüne, kendi tarihine, inancına, kültürüne taşıyacak olan çalışmaları yapacağız."

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İbrahim Yaşar, teşkilat mensupları ile davetliler katıldı.

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