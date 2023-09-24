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        MHP İlkadım İlçe Kongresi'nde Yavuz Anuk başkan seçildi

        MHP İlkadım İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde Yavuz Anuk başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:14
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        MHP İlkadım İlçe Kongresi'nde Yavuz Anuk başkan seçildi
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        MHP İlkadım İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde Yavuz Anuk başkan seçildi.

        Mevcut İl Başkanı Burhan Mucur, İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkanları ve yönetimleri ve delegeleriyle gerçekleştirilen MHP İlkadım İlçe Kongresi'nde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

        MHP Samsun'da 9 Eylül'de tarihinde başlayan kongre sürecini, tamamladı.

        Tek adayla gidilen MHP İlkadım İlçe Kongresi'nde Yavuz Anuk başkan seçildi.

        MHP İl Başkanı Burhan Mucur, kongrede yaptığı konuşmada, teşkilatların önemine vurgu yaparak, "İlkadım İlçe Teşkilatı olarak, parti üyelerinin eğitimi, toplumla etkili iletişim kurma ve vatandaşların ihtiyaçlarını anlama konularında büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmek, milletimize daha iyi hizmet etmemiz için son derece önemlidir." diye konuştu.

        MHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk, ise kongrelerinin coşku ve birliktelik içinde geçtiğini ifade ederek, "Bu kongreye katılan tüm ülküdaşları selamlıyorum. Milliyetçi hareketin güçlü ve inançlı kadroları, bugün de burada ve geleceğe güvenle ilerliyor." dedi.

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