Samsun'da tırın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tırın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tırın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 61 K 5015 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağında bisikletli Saim Gün'e (78) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan Saim Gün ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gün, müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.