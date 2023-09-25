Samsun'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hançerli Mahallesi'nde, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olduğu belirlenen 57 yaşındaki Necla Erol'un 8 yıldır çöp biriktirdiği evi, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı, Erol ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bakımevine yerleştirildi.

Zabıta Daire Başkanlığında görevli Zabıta Memuru Habip Akın, mahalle muhtarı ve komşuların ihbarı üzerine geldiklerini, yapılan temizlik sonucu iki kamyon çöp çıkan evin ilaçlandığını belirtti.

Sosyal İncelemeci Asrın Yurdaner ise "İhbar üzerine inceleme yapmak için eve geldik. Eve geldiğimizde gördüğümüz manzara bizi şok etti. Evin her yeri yığınla çöple dolduydu. Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimize durum bildirilerek Necla Hanım evden alındı." ifadelerini kullandı.