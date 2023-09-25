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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Mevlid Kandili mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:00
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Mevlid Kandili mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşrif ettiği mübarek geceye bir kez daha kendilerini eriştiren Allah'a hamdettiklerini belirtti.

        İstikametini şaşıran ve büyük bir manevi buhran yaşayan insanlığın, Yüce Peygamber'in dünyayı şereflendirmesi ile hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle yeniden buluştuğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti.

        "Mevlid Kandili'ni, kulluğuyla, yaşantısıyla, sabrıyla, tevekkülüyle rehberimiz olan Hz. Peygamberimizi muhabbetle anma, tefekkürle anlama vesilesi olarak görüyoruz. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak, güzel ahlakı, ahde vefayı, kardeşlik hukukunu, doğruluğu, adaleti hakkıyla bilmek ve bu değerlere sıkı sıkıya sarılmakla mümkündür. Bugün dünyada İslam düşmanlığının, Müslümanları ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif saldırıların ve ırkçılığın bir virüs gibi yayıldığına ve saldırganların giderek pervasızlaştığına büyük üzüntüyle şahit oluyoruz. Mukaddes değerlerimizin, hastalıklı zihinlerin çirkin eylemlerine alet edilmesine Türkiye olarak en güçlü tepkiyi veriyor, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine geçit verilmesini kınıyoruz. Yüce dinimiz İslam'ın şefkat, kuşatıcılık ve bir arada yaşama ilkelerinin, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı sıkıntıların aşılmasında her yönüyle insanlığa ışık tutacağına inanıyoruz."

        Karaaslan, aziz milletin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ettiğini belirterek, "Müslüman aleminin inancında ve kültüründe çok önemli bir yere sahip olan, manevi duyguların doruğa ulaştığı bu müstesna Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini yüce Allah'tan diliyorum." ifadelerini kulandı.

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