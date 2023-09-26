Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan ve yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 26.09.2023 - 08:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:02
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan ve yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Murat Deniz'in (26) kullandığı 35 APA 646 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Emirgan Sokak'ta, Talha Kırca (19) yönetimindeki 55 AGV 678 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.