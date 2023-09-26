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        Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasının 3 hayvanını silahla vurarak telef etti

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:12
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        Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasının 3 hayvanını silahla vurarak telef etti
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak telef etti.

        Aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan N.G. ile akrabası N.T. arasında Kertme Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.T'nin tabanca ile ateş ettiği N.G, olay yerinden kaçtı.

        Bunun üzerine N.T, N.G'ye ait ahıra giderek 3 büyükbaş hayvanı tabanca ile ateş ederek telef etti.

        N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu N.T. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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