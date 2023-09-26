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        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:01
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        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret
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        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

        Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odasını ziyaret ederek, oda başkanı Vahit Yılmaz ile görüştü.

        Daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Meclis Başkanı Mustafa Başaran ve Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile bir araya gelen Kırcalı, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını da ziyaret etti.

        Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryerinin inşaatları ile Havza OSB'deki fabrikaları ziyaret eden Kırcalı, esnafla sohbet etti.

        Havza Hükümet Konağı inşaatını gezerek Kaymakam Cengiz Nayman ile de görüşen Kırcalı, Samsun için çalıştıklarını dile getirerek, "Havza, OSB'si ve termal kaynakları ile geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir ilçe. Havza OSB'de alan genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla Havza, daha hızlı büyüme sürecine girecek." dedi.

        Nayman da inşaatı bir yıl içinde tamamlanacak hükümet konağı binasının uzun yıllar ilçeye hizmet edeceğini ifade etti.

        Özdemir ise Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Havza'nın kalkınması ve gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz Havza'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde geleceğe hazırlamak." diye konuştu.

        Kırcalı, Özdemir ve beraberindekilerle bir süre önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez'in ailesini de ziyaret ederek taziyelerini iletti.

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