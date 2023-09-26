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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:05
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 3'ü emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Eylül'de Atakum ilçesi Küçükkolpınar ve Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

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