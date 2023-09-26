Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da jandarma öğrenci servislerini denetledi

        Havza'da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek araçları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da jandarma öğrenci servislerini denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek araçları denetledi.

        Ekipler, Gidirli İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis araçlarında, emniyet kemeri, yangın tüpü öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evraklar kontrol etti.

        Ayrıca servis sürücülerine Jandarma personeli tarafından öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler ve kullanılması, ışık donanımlarının önemi, okul servis yönetmeliğindeki şartlara uyulması, yol ağları ve hız kuralları, fazla öğrenci alınmaması, yağışlı havalarda dikkatli araç kullanımı, sisli havalarda dikkatli araç kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Alacak cinayetinde sevgili olan katil zanlıları birbirini suçladı!
        Alacak cinayetinde sevgili olan katil zanlıları birbirini suçladı!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret
        Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasının 3 hayvanını silahla vurarak telef...
        Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasının 3 hayvanını silahla vurarak telef...
        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz'dan Mevlid Kandili mesajı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz'dan Mevlid Kandili mesajı
        Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü
        Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü