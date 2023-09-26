Havza'da jandarma öğrenci servislerini denetledi

Havza'da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek araçları denetledi.

Ekipler, Gidirli İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis araçlarında, emniyet kemeri, yangın tüpü öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evraklar kontrol etti.

Ayrıca servis sürücülerine Jandarma personeli tarafından öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler ve kullanılması, ışık donanımlarının önemi, okul servis yönetmeliğindeki şartlara uyulması, yol ağları ve hız kuralları, fazla öğrenci alınmaması, yağışlı havalarda dikkatli araç kullanımı, sisli havalarda dikkatli araç kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.