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        Salıpazarı'nda yeni eğitim öğretim yılı kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yeni eğitim yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:06
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        Salıpazarı'nda yeni eğitim öğretim yılı kutlandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yeni eğitim yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Gökçeli İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, burada yaptığı konuşmada, okullarda çocuklara her şeyden önce yaşam biçimi olarak demokrasinin öğretilmesi ve özümsetilmesi gerektiğini söyledi.

        Üreten ve yaşama doğrudan katılan insanların mutlu olabileceği gerçeğini unutmamaları gerektiğini dile getiren Savaş, "Çocuklarımızın yaşamdan tat almalarını sağlamalıyız. Sevgili çocuklar, evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız yuvanız açıldı. Yuvanızda siz istemeseniz de saatler, günler, yıllar çabucak gelip geçecektir. Önemli olan saatleri, günleri ve yılları lehinize işletebilmektir. Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzikli gösteriler sunuldu. Program sonunda ilkokul birinci sınıf öğrencilerine dördüncü sınıf öğrencileri çeşitli hediyeler verdi.

        Programın sonunda Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül, öğrencilerle ders zilini çaldı.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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