Samsun'da 4 kişi tarafından darbedilen genç bıçakla yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde darbedilen genç bıçakla yaralandı.
Giriş: 26.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:41
Samsun'un İlkadım ilçesinde darbedilen genç bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Süleyman Şah Parkı'nda Salim D. (25) tanımadığı 4 kişiyle tartıştı.
Darbedildilip bıçakla yaralanan Salim D. sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.