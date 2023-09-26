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        Samsun'da arkadaşlarıyla tartışan genç bıçakla yaralandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu genç, bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:47
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        Samsun'da arkadaşlarıyla tartışan genç bıçakla yaralandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu genç, bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alsancak Sokak'ta Irak uyruklu A.K.N. (19) ile arkadaşları O.H.S.A.H. (20) ve A.H.S.A.H. (26) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.N. bıçakla yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K.N. tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan O.H.S.A.H. ve A.H.S.A.H'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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