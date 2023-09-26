Terme'de okul kantinlerine denetim

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri belediye sorumluluk alanı içinde bulunan okul kantinlerinde ruhsat, hijyen ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan belediye ekipleri, kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu da inceledi. Ayrıca ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmelerde zabıta müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler ile birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Terme Belediyesi ekipleri kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu inceledi. Ekipler ayrıca, kantinlerin uyması gereken kuralları ve personelin bilgilendirilmesini sağladı. Terme'de okullarımızın kantin denetimleri eğitim-öğretim dönemini boyunca devam edecektir." ifadelerini kullandı.