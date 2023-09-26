Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de okul kantinlerine denetim

        Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de okul kantinlerine denetim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı.

        Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri belediye sorumluluk alanı içinde bulunan okul kantinlerinde ruhsat, hijyen ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan belediye ekipleri, kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu da inceledi. Ayrıca ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirdi.

        Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmelerde zabıta müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler ile birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Terme Belediyesi ekipleri kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu inceledi. Ekipler ayrıca, kantinlerin uyması gereken kuralları ve personelin bilgilendirilmesini sağladı. Terme'de okullarımızın kantin denetimleri eğitim-öğretim dönemini boyunca devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit

        Benzer Haberler

        Samsun'da arkadaşlarıyla tartışan genç bıçakla yaralandı
        Samsun'da arkadaşlarıyla tartışan genç bıçakla yaralandı
        Samsun'da 4 kişi tarafından darbedilen genç bıçakla yaralandı
        Samsun'da 4 kişi tarafından darbedilen genç bıçakla yaralandı
        Salıpazarı'nda yeni eğitim öğretim yılı kutlandı
        Salıpazarı'nda yeni eğitim öğretim yılı kutlandı
        Havza'da jandarma öğrenci servislerini denetledi
        Havza'da jandarma öğrenci servislerini denetledi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret